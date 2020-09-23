Редактировать материалВ Доме дружбы обсудили проблемы межэтнического и межконфессионального диалога как консолидирующей основы общества в борьбе против глобальных угроз терроризма и экстремизма

Автор Мадина

В региональном Доме дружбы при Министерстве по нацполитике и делам религий региона прошло запланированное собрание научно-практической конференции «Межэтнический и межконфессиональный диалог как консолидирующая основа общества в борьбе против глобальных угроз терроризма и экстремизма».