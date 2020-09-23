ЗАМАНА - Редактировать материалВ Доме дружбы обсудили проблемы межэтнического и межконфессионального диалога как консолидирующей основы общества в борьбе против глобальных угроз терроризма и экстремизма

Редактировать материалВ Доме дружбы обсудили проблемы межэтнического и межконфессионального диалога как консолидирующей основы общества в борьбе против глобальных угроз терроризма и экстремизма

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23 сентября, 2020. Среда 12:24
Редактировать материалВ Доме дружбы обсудили проблемы межэтнического и межконфессионального диалога как консолидирующей основы общества в борьбе против глобальных угроз терроризма и экстремизма

В региональном Доме дружбы при Министерстве по нацполитике и делам религий региона прошло запланированное собрание научно-практической конференции «Межэтнический и межконфессиональный диалог как консолидирующая основа общества в борьбе против глобальных угроз терроризма и экстремизма».

Редактировать материалВ Доме дружбы обсудили проблемы межэтнического и межконфессионального диалога как консолидирующей основы общества в борьбе против глобальных угроз терроризма и экстремизма
Общество

Заседание проходило в рамках VII Международного межрелигиозного молодежного форума, который направлен на духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодого поколения, пропаганду в обществе культуры межнационального и межконфессионального общения, борьбы с проявлением терроризма. Начал конференцию Камил Давдиев, заместитель Председателя НС республики.  Подробнее можно прочитать тут.

 

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взяты из открытых источников
 

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