Заседание проходило в рамках VII Международного межрелигиозного молодежного форума, который направлен на духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодого поколения, пропаганду в обществе культуры межнационального и межконфессионального общения, борьбы с проявлением терроризма. Начал конференцию Камил Давдиев, заместитель Председателя НС республики. Подробнее можно прочитать тут.
Редактировать материалВ Доме дружбы обсудили проблемы межэтнического и межконфессионального диалога как консолидирующей основы общества в борьбе против глобальных угроз терроризма и экстремизма
- Автор Мадина
- 23 сентября, 2020. Среда 12:24
В региональном Доме дружбы при Министерстве по нацполитике и делам религий региона прошло запланированное собрание научно-практической конференции «Межэтнический и межконфессиональный диалог как консолидирующая основа общества в борьбе против глобальных угроз терроризма и экстремизма».
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