ЗАМАНА - Корабли Каспийской флотилии уничтожили "базу НВФ" на острове Чечень

Корабли Каспийской флотилии уничтожили "базу НВФ" на острове Чечень

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23 сентября, 2020. Среда 11:43
Корабли Каспийской флотилии уничтожили &quot;базу НВФ&quot; на острове Чечень

Корветы Каспийской флотилии "Дагестан", "Великий Устюг", "Град Свияжск" и "Углич" открыли огонь по лагерю незаконных вооруженных группировок на острове Чечень. В итоге база преступников ликвидирована.

"В общем в учениях "Кавказ-2020" участвовали больше 30 боевых кораблей и судов обеспечения, более 400 единиц бронетанковой и автомобильной техники, больше 3000 военнослужащих и 10 летательных аппаратов", - отметили в Министерстве обороны России. Подробнее можно прочитать тут.

 

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