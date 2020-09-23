Корабли Каспийской флотилии уничтожили "базу НВФ" на острове Чечень

Корветы Каспийской флотилии "Дагестан", "Великий Устюг", "Град Свияжск" и "Углич" открыли огонь по лагерю незаконных вооруженных группировок на острове Чечень. В итоге база преступников ликвидирована.

"В общем в учениях "Кавказ-2020" участвовали больше 30 боевых кораблей и судов обеспечения, более 400 единиц бронетанковой и автомобильной техники, больше 3000 военнослужащих и 10 летательных аппаратов", - отметили в Министерстве обороны России. Подробнее можно прочитать тут.