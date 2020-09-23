"В общем в учениях "Кавказ-2020" участвовали больше 30 боевых кораблей и судов обеспечения, более 400 единиц бронетанковой и автомобильной техники, больше 3000 военнослужащих и 10 летательных аппаратов", - отметили в Министерстве обороны России. Подробнее можно прочитать тут.
Корабли Каспийской флотилии уничтожили "базу НВФ" на острове Чечень
- Автор Мадина
- 23 сентября, 2020. Среда 11:43
Корветы Каспийской флотилии "Дагестан", "Великий Устюг", "Град Свияжск" и "Углич" открыли огонь по лагерю незаконных вооруженных группировок на острове Чечень. В итоге база преступников ликвидирована.
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