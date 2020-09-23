Учёные обнаружили скрытые мысли в мозге человека

Ученые из института Нового Южного Уэльса смогли выяснить, какие процессы выполняются в мозге человека, когда он пытается подавить мысль.

Чтобы выяснить это, специалисты использовали функциональную визуализацию мозга и алгоритм визуализации.

В итоге ученые выяснили, что даже если человек старается подавить свою мысль, она остается, но пребывает в другой части мозга: человек считает, что он уже смог вытеснить образ из головы, но мысли все равно появляются в мозге, хоть человек и не хочет этого.

За эти образы отвечает зрительная кора мозга, она и формирует мысли без ведома человека.

Специалисты заметили, что для человека, который пытается бросить курить сигареты, попытка не думать об этом – это не самая лучшая тактика.