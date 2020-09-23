ЗАМАНА - Учёные обнаружили скрытые мысли в мозге человека

Учёные обнаружили скрытые мысли в мозге человека

Автор
23 сентября, 2020. Среда 10:52
Учёные обнаружили скрытые мысли в мозге человека

Ученые из института Нового Южного Уэльса смогли выяснить, какие процессы выполняются в мозге человека, когда он пытается подавить мысль.

Учёные обнаружили скрытые мысли в мозге человека
Общество

Чтобы выяснить это, специалисты использовали функциональную визуализацию мозга и алгоритм визуализации.

В итоге ученые выяснили, что даже если человек старается подавить свою мысль, она остается, но пребывает в другой части мозга: человек считает, что он уже смог вытеснить образ из головы, но мысли все равно появляются в мозге, хоть человек и не хочет этого.

За эти образы отвечает зрительная кора мозга, она и формирует мысли без ведома человека.

Специалисты заметили, что для человека, который пытается бросить курить сигареты, попытка не думать об этом – это не самая лучшая тактика.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top