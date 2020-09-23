Учёные обнаружили скрытые мысли в мозге человека
- Автор Мадина
- 23 сентября, 2020. Среда 10:52
Ученые из института Нового Южного Уэльса смогли выяснить, какие процессы выполняются в мозге человека, когда он пытается подавить мысль.
Чтобы выяснить это, специалисты использовали функциональную визуализацию мозга и алгоритм визуализации.
В итоге ученые выяснили, что даже если человек старается подавить свою мысль, она остается, но пребывает в другой части мозга: человек считает, что он уже смог вытеснить образ из головы, но мысли все равно появляются в мозге, хоть человек и не хочет этого.
За эти образы отвечает зрительная кора мозга, она и формирует мысли без ведома человека.
Специалисты заметили, что для человека, который пытается бросить курить сигареты, попытка не думать об этом – это не самая лучшая тактика.
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