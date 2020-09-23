ЗАМАНА - В Театре поэзии пройдёт III Республиканский фестиваль-конкурс «Воспевшие Дагестан»

В Театре поэзии пройдёт III Республиканский фестиваль-конкурс «Воспевшие Дагестан»

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23 сентября, 2020. Среда 10:45
В Театре поэзии пройдёт III Республиканский фестиваль-конкурс «Воспевшие Дагестан»

С 23 по 29 сентября на сцене Театра поэзии будет идти третий региональный театральный фестиваль-конкурс «Воспевшие Дагестан».

В Театре поэзии пройдёт III Республиканский фестиваль-конкурс «Воспевшие Дагестан»
Общество

Посмотреть постановки можно будет на YouTube-канале https://www.youtube.com/ТеатрПоэзии, который будет вести трансляцию. Подробнее можно прочитать тут.

 

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