Вчера, 22 сентября, в Международном аэропорту Махачкалы премьер-министр РД Артём Здунов встретил Министра спорта России Олега Матыцина, приехавшего в регион с визитом по работе.

Матыцина встречали и Первый вице-премьер региона Анатолий Карибов и глава Министерства по физической культуре и спорту региона Магомед Магомедов.

В рамках своего визита в республику Министр спорта РФ собирается обсудить с властями Дагестана темы, которые касаются развития спорта и соответствующей инфраструктуры, проверить как работают спортивные объекты, так и строящиеся, встретиться с спортсменами региона.