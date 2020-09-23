ЗАМАНА - В Дагестан с рабочим визитом прибыл Министр спорта РФ

В Дагестан с рабочим визитом прибыл Министр спорта РФ

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23 сентября, 2020. Среда 10:39
В Дагестан с рабочим визитом прибыл Министр спорта РФ
Вчера, 22 сентября, в Международном аэропорту Махачкалы премьер-министр РД Артём Здунов встретил Министра спорта России Олега Матыцина, приехавшего в регион с визитом по работе.  
В Дагестан с рабочим визитом прибыл Министр спорта РФ
Общество

Матыцина встречали и Первый вице-премьер региона Анатолий Карибов и глава Министерства по физической культуре и спорту региона Магомед Магомедов.

В рамках своего визита в республику Министр спорта РФ собирается обсудить с властями Дагестана темы, которые касаются развития спорта и соответствующей инфраструктуры, проверить как работают спортивные объекты, так и строящиеся, встретиться с спортсменами региона.

 

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