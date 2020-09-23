ЗАМАНА - Дагестан активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов

Дагестан активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов

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23 сентября, 2020. Среда 10:30
Дагестан активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов

Выполнение нацпроектов на территории региона обсудили вчера, 22 сентября, на собрании под руководством руководителя Дагестана Владимира Васильева. В нём поучаствовал заместитель полномочного представителя лидера РФ в СКФО Максим Владимиров.

Дагестан активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов
Общество

Глава Дагестана Владимир Васильев напомнил, что в текущем году регион примет участие в реализации всех 12 нацпроектов. Общий объем финансирования на текущий год составил 29,5 миллиардов рублей, что выше прошлогодней суммы. Из них: 23,8 миллиардов рублей – средства федерального бюджета; 3,9 миллиардов рублей – средства регионального бюджета; 1,8 миллиардов рублей – другие источники. Подробнее можно прочитать тут.

 

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