Буйнакский район представил свою продукцию на ярмарке в Махачкале

Автор Мадина

В Махачкале стартовала работа «Фермерской ярмарки», проходящей по улице Хаджи-Булача. Она инициирована Минсельхозом региона при поддержке руководства города.