На ярмарке свои продукты представил Буйнакский район, знаменитый своей высококачественной сельхозпродукцией.
Здесь можно приобрести продукты по ценам, которые ниже рыночных.
Подробнее можно прочитать на сайте Минсельхоза Дагестана.
В Махачкале стартовала работа «Фермерской ярмарки», проходящей по улице Хаджи-Булача. Она инициирована Минсельхозом региона при поддержке руководства города.
На ярмарке свои продукты представил Буйнакский район, знаменитый своей высококачественной сельхозпродукцией.
Здесь можно приобрести продукты по ценам, которые ниже рыночных.
Подробнее можно прочитать на сайте Минсельхоза Дагестана.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..