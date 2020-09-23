ЗАМАНА - Буйнакский район представил свою продукцию на ярмарке в Махачкале

Буйнакский район представил свою продукцию на ярмарке в Махачкале

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23 сентября, 2020. Среда 09:59
Буйнакский район представил свою продукцию на ярмарке в Махачкале

В Махачкале стартовала работа «Фермерской ярмарки», проходящей по улице Хаджи-Булача. Она инициирована Минсельхозом региона при поддержке руководства города.

Буйнакский район представил свою продукцию на ярмарке в Махачкале
Общество

На ярмарке свои продукты представил Буйнакский район, знаменитый своей высококачественной сельхозпродукцией.

Здесь можно приобрести продукты по ценам, которые ниже рыночных.

Подробнее можно прочитать на сайте Минсельхоза Дагестана.

 

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