За прошедшие 24 часа в мире количество заражений выросло на 222 256 случаев заражения коронавирусом, а количество летальных исходов – на 3 479.
Количество случаев заражения коронавирусом в мире достигло 31 174 627 млн человек
- Автор Мадина
- 23 сентября, 2020. Среда 09:04
Количество обнаруженных случаев заражения коронавирусом в мире на утро 23 сентября достигло 31 174 627 человек, умерли 962 613 пациентов, передается на сайте ВОЗ,
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