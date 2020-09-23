Гаджиибрагимов поделился информацией о полученных Дагестаном вакцин от коронавируса. В республику на данный момент отправили 42 дозы. «Для их доставки и хранения необходимы особые условия. Сейчас мы приобрели специальное охлаждающее оборудование для этих целей. Когда будет доставлена крупная партия вакцины? Думаю, что в ноябре». Министр планирует лично сделать вакцину. Подробнее можно прочитать тут.
Министр здравоохранения Дагестана ответил на вопросы журналистов
- Автор Мадина
- 23 сентября, 2020. Среда 08:23
Руководитель Министерства здравоохранения региона Джамалудин Гаджиибрагимов вчера, 22 сентября, ответил на вопросы представителей СМИ в рамках пресс-конференции. Вопросы касались эпидемии коронавируса.
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