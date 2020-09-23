ЗАМАНА - Правоохранители Дагестана получили высокую оценку работы в борьбе с криминалом

Правоохранители Дагестана получили высокую оценку работы в борьбе с криминалом

Автор
23 сентября, 2020. Среда 00:34
Правоохранители Дагестана получили высокую оценку работы в борьбе с криминалом

Руководитель Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин, пребывая с визитом по работе в Дагестане, высоко оценил работу коллег в республике в борьбе с преступлениями.

Правоохранители Дагестана получили высокую оценку работы в борьбе с криминалом
Общество

На встрече с руководителем Дагестана Владимиром Васильевым, Александр Бастрыкин отметил, что декриминализация в регионе достигла огромных успехов. «Это касается и ареста высокопоставленных чиновников, которые обвиняются в финансовых преступлениях», — заметил Бастрыкин.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top