На встрече с руководителем Дагестана Владимиром Васильевым, Александр Бастрыкин отметил, что декриминализация в регионе достигла огромных успехов. «Это касается и ареста высокопоставленных чиновников, которые обвиняются в финансовых преступлениях», — заметил Бастрыкин.
Правоохранители Дагестана получили высокую оценку работы в борьбе с криминалом
- Автор Мадина
- 23 сентября, 2020. Среда 00:34
Руководитель Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин, пребывая с визитом по работе в Дагестане, высоко оценил работу коллег в республике в борьбе с преступлениями.