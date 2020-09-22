Медучреждения Дагестана проводят обновление оборудования

Новое медицинское оборудование приобретено и уже работает в региональном диагностическом центре. В текущем году Министерство здравоохранения региона приобрело для РДЦ также новый цифровой маммограф и 5 современных аппаратов УЗИ. Подробнее можно прочитать тут.