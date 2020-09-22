ЗАМАНА - Медучреждения Дагестана проводят обновление оборудования

Медучреждения Дагестана проводят обновление оборудования

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22 сентября, 2020. Вторник 17:00
Медучреждения Дагестана проводят обновление оборудования

В больницах и поликлиниках региона модернизируют оборудование, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Минздрава республики.

Медучреждения Дагестана проводят обновление оборудования
Общество

Новое медицинское оборудование приобретено и уже работает в региональном диагностическом центре.  В текущем году Министерство здравоохранения региона приобрело для РДЦ также новый цифровой маммограф и 5 современных аппаратов УЗИ. Подробнее можно прочитать тут.

 

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