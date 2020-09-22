«В процессе обсуждения этой темы было обнаружено, что причиной обмеления озера Ак-Гель стал недостаток поверхностного водосбора, беспорядочная и активная застройка территории берега озера, из-за чего нарушился приток подземных вод», – рассказал председатель ОП региона. Подробнее можно прочитать тут.
В Махачкале обсудили причины обмеления озера Ак-Гель
- Автор Мадина
- 22 сентября, 2020. Вторник 16:35
Общественное собрание на тему «Причины обмеления озера Ак-гель и пути решения проблемы» прошло сегодня, 22 сентября, в Махачкале, пишет РИА "Дагестан".
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