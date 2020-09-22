Расширенное заседание президиума дагестанского парламента состоялось в Махачкале

Расширенное собрание президиума Народного Собрания 6-го созыва прошло сегодня, 22 сентября, в Махачкале. Начал и вел его спикер парламента региона Хизри Шихсаидов.

До начала собрания Шихсаидов напомнил, что ранее Комитету по аграрной политике и природопользованию было дано задание выехать на место, дабы проверить вывоз мусора и состояние набережной Каспийска. Подробнее можно прочитать тут.