ЗАМАНА - В колледжах Дагестана реализуется программа противодействия идеологии экстремизма и терроризма

В колледжах Дагестана реализуется программа противодействия идеологии экстремизма и терроризма

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22 сентября, 2020. Вторник 15:48
В колледжах Дагестана реализуется программа противодействия идеологии экстремизма и терроризма

В колледжах РД реализуется Комплексный план борьбы с идеологией терроризма в молодежной среде, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Министерства образования и науки региона. 

В колледжах Дагестана реализуется программа противодействия идеологии экстремизма и терроризма
Общество

Лекции прослушали около 700 студентов колледжей и представителей руководства и педагогического состава, которые подчеркнули важность таких мероприятий. В процессе лекций они задавали различные вопросы по теме. Подробнее можно прочитать тут.

 

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