В колледжах Дагестана реализуется программа противодействия идеологии экстремизма и терроризма

В колледжах РД реализуется Комплексный план борьбы с идеологией терроризма в молодежной среде, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Министерства образования и науки региона.

Лекции прослушали около 700 студентов колледжей и представителей руководства и педагогического состава, которые подчеркнули важность таких мероприятий. В процессе лекций они задавали различные вопросы по теме. Подробнее можно прочитать тут.