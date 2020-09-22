Лекции прослушали около 700 студентов колледжей и представителей руководства и педагогического состава, которые подчеркнули важность таких мероприятий. В процессе лекций они задавали различные вопросы по теме. Подробнее можно прочитать тут.
В колледжах Дагестана реализуется программа противодействия идеологии экстремизма и терроризма
- Автор Мадина
- 22 сентября, 2020. Вторник 15:48
В колледжах РД реализуется Комплексный план борьбы с идеологией терроризма в молодежной среде, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Министерства образования и науки региона.
Последнее от Мадина
- В Махачкале обсудили причины обмеления озера Ак-Гель
- Медучреждения Дагестана проводят обновление оборудования
- В Махачкале обсудили причины обмеления озера Ак-Гель
- Расширенное заседание президиума дагестанского парламента состоялось в Махачкале
- Расширенное заседание президиума дагестанского парламента состоялось в Махачкале