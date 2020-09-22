ЗАМАНА - Глава Дагестана встретился с председателем СК России

Глава Дагестана встретился с председателем СК России

Автор
22 сентября, 2020. Вторник 14:30
Глава Дагестана встретился с председателем СК России

Сегодня, 22 сентября, в международном аэропорту "Уйташ" лидер Дагестана Владимир Васильев встретился с председателем СК РФ Александром Бастрыкиным, который приехал в регион с визитом по работе.

Глава Дагестана встретился с председателем СК России
Общество

Встретившись, они обсудили различные важные темы, например, совместные способы противодействия незаконным действиям в республике, защита интересов региона и законных прав россиян, а также темы по обеспечению безопасности экономики.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top