Встретившись, они обсудили различные важные темы, например, совместные способы противодействия незаконным действиям в республике, защита интересов региона и законных прав россиян, а также темы по обеспечению безопасности экономики.
Глава Дагестана встретился с председателем СК России
- Автор Мадина
- 22 сентября, 2020. Вторник 14:30
Сегодня, 22 сентября, в международном аэропорту "Уйташ" лидер Дагестана Владимир Васильев встретился с председателем СК РФ Александром Бастрыкиным, который приехал в регион с визитом по работе.
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