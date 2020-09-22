Центр занятости Министерства труда региона в Сулейман-Стальском районе задействовал для сбора винограда 30 школьников Зизигской средней школы. Подробнее можно прочитать тут.
Службы занятости Дагестана в рамках Госпрограммы трудоустраивают школьников
- Автор Мадина
- 22 сентября, 2020. Вторник 13:05
Министерство труда и социального развития РД выполняет программу по трудоустройству учеников старших классов во время летних каникул и в свободное от школы время.
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