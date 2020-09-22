ЗАМАНА - Стартовала регистрация на участие в форуме «Поколение ZОЖ»

Стартовала регистрация на участие в форуме «Поколение ZОЖ»

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22 сентября, 2020. Вторник 11:52
Стартовала регистрация на участие в форуме «Поколение ZОЖ»

С 26 по 27 сентября на платформе Вконтакте в сообществе «Поколение ZОЖ» будет идти первый онлайн-форум, который посвящен здоровому образу жизни.

Стартовала регистрация на участие в форуме «Поколение ZОЖ»
Общество

Форум организован Минздравом России, Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики», Министерством по делам молодежи региона, Федеральным агентством по делам молодежи и АНО «Национальные приоритеты». Подробнее можно прочитать тут.

 

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взяты из открытых источников
 

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