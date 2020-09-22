За все время эпидемии в стране выявили 1 115 810 случаев заражения, 19 649 человек скончались.
Названо число новых случаев заражения коронавирусом в России
- Автор Мадина
- 22 сентября, 2020. Вторник 10:56
В РФ за последние 24 часа обнаружили 6215 новых случаев заражения коронавирусом в 83 субъектах, пишет "Лента.ру", ссылаясь на оперативный штаб.
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