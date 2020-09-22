ЗАМАНА - Названо число новых случаев заражения коронавирусом в России

Названо число новых случаев заражения коронавирусом в России

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22 сентября, 2020. Вторник 10:56
Названо число новых случаев заражения коронавирусом в России

В РФ за последние 24 часа обнаружили 6215 новых случаев заражения коронавирусом в 83 субъектах, пишет "Лента.ру", ссылаясь на оперативный штаб.

Названо число новых случаев заражения коронавирусом в России
Общество

За все время эпидемии в стране выявили 1 115 810 случаев заражения, 19 649 человек скончались.

 

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