ЗАМАНА - Отсутствие витамина Е у беременных приводит к тяжелым патологиям плода

Отсутствие витамина Е у беременных приводит к тяжелым патологиям плода

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22 сентября, 2020. Вторник 10:48
Отсутствие витамина Е у беременных приводит к тяжелым патологиям плода

Ученые университета США в штате Орегон рассказали о серьезных последствиях для ребенка из-за нехватки витамина E у беременных женщин.

Отсутствие витамина Е у беременных приводит к тяжелым патологиям плода
Общество

Специалистами был проведен эксперимент на рыбках данио, который выявил, что недостаток витамина E у рыбок-родителей приводит к изменению мозга и неправильному развитию нервной системы у мальков еще на ранней стадии развития.

Рыбки данио часто участвуют в экспериментах, помогая обнаружить разные опасности, которые могут грозить человеку. Это связано с тем, что на клеточном, генетическом и молекулярном уровнях рыбки данио крайне схожи с человечеством.

 

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