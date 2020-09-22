Отсутствие витамина Е у беременных приводит к тяжелым патологиям плода

Ученые университета США в штате Орегон рассказали о серьезных последствиях для ребенка из-за нехватки витамина E у беременных женщин.

Специалистами был проведен эксперимент на рыбках данио, который выявил, что недостаток витамина E у рыбок-родителей приводит к изменению мозга и неправильному развитию нервной системы у мальков еще на ранней стадии развития.

Рыбки данио часто участвуют в экспериментах, помогая обнаружить разные опасности, которые могут грозить человеку. Это связано с тем, что на клеточном, генетическом и молекулярном уровнях рыбки данио крайне схожи с человечеством.