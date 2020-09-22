На улице Шота Руставели у частного сектора была установлена лестница, мешающая дорожным сотрудникам модернизировать дорогу.
Был снесен забор на улице Ирчи Казака, который выходил на границу муниципальной территории.
В Махачкале продолжается процесс сноса незаконных зданий. Этим занимается Управление архитектуры и градостроительства города. Сейчас они сносят самострои на улице Шота Руставели и Ирчи Казака.
На улице Шота Руставели у частного сектора была установлена лестница, мешающая дорожным сотрудникам модернизировать дорогу.
Был снесен забор на улице Ирчи Казака, который выходил на границу муниципальной территории.
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