ЗАМАНА - В Махачкале продолжается снос самовольных построек

В Махачкале продолжается снос самовольных построек

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22 сентября, 2020. Вторник 09:51
В Махачкале продолжается снос самовольных построек

В Махачкале продолжается процесс сноса незаконных зданий. Этим занимается Управление архитектуры и градостроительства города. Сейчас они сносят самострои на улице Шота Руставели и Ирчи Казака.

В Махачкале продолжается снос самовольных построек
Общество

На улице Шота Руставели у частного сектора была установлена лестница, мешающая дорожным сотрудникам модернизировать дорогу.

Был снесен забор на улице Ирчи Казака, который выходил на границу муниципальной территории.

 

 

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