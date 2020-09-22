Председатель НС региона Хизри Шихсаидов приехал с рабочим визитом в многоквартирные дома, включенные в программу капитального ремонта прошлого года.

Совместно с главой министерства строительства и ЖКХ региона Маликом Баглиевым и главой Фонда капитального ремонта Магомедом Алиевым, Шихсаидов ознакомился с домом по улице Богатырева, 11 «А», в котором по программе капитального ремонта были модернизированы лифт и кровля. Хизри Шихсаидов проверил качество проведенного ремонта, использовал лифт и оценил новую кровлю. Подробнее можно прочитать тут.