Kia с 21 сентября запускает подписку на автомобили в России

Корейский бренд Kia объявил в России о старте программы подписки на автомобили. Личный сервис бренда дает возможность удаленно арендовать машину на любой удобный срок в диапазоне от 1 дня до 1 года. Программа стартовала с 21 сентября текущего года.

Как сообщила пресс-служба представительства Kia в России, операторами программы стали самые большие дилерские центры бренда. Именно ДЦ отныне отвечают за подписание соглашений с клиентами и последующее обслуживание автомобилей, которые сдаются в аренду.

Вчера, 21 сентября, прошел старт пилотного этапа программы, поэтому услуга доступна только для жителей некоторых городов России: Москва и Санкт-Петербург, Альметьевск, Брянск, Красноярск, Обнинск и Нижнекамск. Список моделей автомобилей, которые участвуют в сервисе, пока ограничен таким набором: "четырехдверкой" Kia Rio, кроссоверами Kia Sportage, Kia Seltos и Kia Sorento, а также новейшим бизнес-седаном Kia K5.

Для аренды интересующей машины достаточно зайти в соответствующий раздел на официальном сайте Kia - KiaMobility. Далее необходимо оформить онлайн-заявку, после чего забрать машину в дилерском центре, который вы выбрали.