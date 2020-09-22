Руководитель Минпромторга РД Батыр Эмеев проверил рестораны города на предмет следования правилам санитарии и ознакомился с работой бесконтактного меню. Как он отметил, такая система крайне удобна и эффективна для защиты себя от коронавируса.
В ресторанах Махачкалы запустили систему бесконтактного меню
- Автор Мадина
- 22 сентября, 2020. Вторник 00:11
В кафе Махачкалы начала работу система бесконтактного меню, с помощью которого гость ресторана сможет выбрать блюдо прямо со своего смартфона. Это происходит после сканирования напечатанного QR-кода, после чего меню появляется на экранах гаджетов.
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