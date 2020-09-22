В ресторанах Махачкалы запустили систему бесконтактного меню

В кафе Махачкалы начала работу система бесконтактного меню, с помощью которого гость ресторана сможет выбрать блюдо прямо со своего смартфона. Это происходит после сканирования напечатанного QR-кода, после чего меню появляется на экранах гаджетов.