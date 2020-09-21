Полотна времён Великой Отечественной войны «оживут» в Историческом парке
- Автор Мадина
- 21 сентября, 2020. Понедельник 19:28
1 октября в Историческом парке Махачкалы пройдет праздничное открытие мультимедийной выставки «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве», передает портал «Россия – Моя история».
Уточняют, что выставка открыта в 23 субъектах России от Москвы и Южно-Сахалинска в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведения Года памяти и славы в РФ. Подробнее можно прочитать тут.
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