В лагере появились новые образовательные программы по линии образования и оздоровления детей. «Солнечный берег собирает друзей» — так названа онлайн-смена, которая стартовала 10 сентября. Подробнее можно прочитать тут.
Школьники Дагестана пройдут обучение по новой концепции в оздоровительно-образовательном центре «Солнечный берег»
- Автор Мадина
- 21 сентября, 2020. Понедельник 19:24
В Дагестане начал свою деятельность детский образовательный и оздоровительный центр «Солнечный берег».
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