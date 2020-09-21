ЗАМАНА - Школьники Дагестана пройдут обучение по новой концепции в оздоровительно-образовательном центре «Солнечный берег»

Школьники Дагестана пройдут обучение по новой концепции в оздоровительно-образовательном центре «Солнечный берег»

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21 сентября, 2020. Понедельник 19:24
Школьники Дагестана пройдут обучение по новой концепции в оздоровительно-образовательном центре «Солнечный берег»

В Дагестане начал свою деятельность детский образовательный и оздоровительный центр «Солнечный берег».

Школьники Дагестана пройдут обучение по новой концепции в оздоровительно-образовательном центре «Солнечный берег»
Общество

В лагере появились новые образовательные программы по линии образования и оздоровления детей. «Солнечный берег собирает друзей» — так названа онлайн-смена, которая стартовала 10 сентября.  Подробнее можно прочитать тут.

 

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