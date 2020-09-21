ЗАМАНА - Активисты призывают поддержать дербентский платан на Всероссийском конкурсе памятников природы

Активисты призывают поддержать дербентский платан на Всероссийском конкурсе памятников природы

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21 сентября, 2020. Понедельник 19:18
Активисты призывают поддержать дербентский платан на Всероссийском конкурсе памятников природы

В РФ 1 октября закончится голосование за деревья-памятники живой природы. В данном конкурсе участвует и Республика Дагестан, которая представила 283-летний платан.

Активисты призывают поддержать дербентский платан на Всероссийском конкурсе памятников природы
Общество

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