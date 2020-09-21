Проголосовать можно тут.
Активисты призывают поддержать дербентский платан на Всероссийском конкурсе памятников природы
- Автор Мадина
- 21 сентября, 2020. Понедельник 19:18
В РФ 1 октября закончится голосование за деревья-памятники живой природы. В данном конкурсе участвует и Республика Дагестан, которая представила 283-летний платан.
Последнее от Мадина
- Полотна времён Великой Отечественной войны «оживут» в Историческом парке
- Полотна времён Великой Отечественной войны «оживут» в Историческом парке
- Школьники Дагестана пройдут обучение по новой концепции в оздоровительно-образовательном центре «Солнечный берег»
- Школьники Дагестана пройдут обучение по новой концепции в оздоровительно-образовательном центре «Солнечный берег»
- Активисты призывают поддержать дербентский платан на Всероссийском конкурсе памятников природы