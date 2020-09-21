ЗАМАНА - Артём Здунов проверил ход строительства детсадов в селах Ванашимахи и Кадиркент Сергокалинского района

Артём Здунов проверил ход строительства детсадов в селах Ванашимахи и Кадиркент Сергокалинского района

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21 сентября, 2020. Понедельник 19:09
Артём Здунов проверил ход строительства детсадов в селах Ванашимахи и Кадиркент Сергокалинского района
В субботу, 19 сентября, премьер-министр РД Артём Здунов с рабочим визитом приехал в Сергокалинский район.
Артём Здунов проверил ход строительства детсадов в селах Ванашимахи и Кадиркент Сергокалинского района
Общество
Там Здунов, прежде всего, проверил процесс реализации мероприятий по постройке новых сейсмостойких зданий в рамках госпрограммы России «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами россиян» на территории региона. Подробнее можно прочитать тут.

 

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