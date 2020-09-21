ЗАМАНА - В с.Баршамай Кайтагского района строятся школа на 360 мест и садик на 120 детей

В с.Баршамай Кайтагского района строятся школа на 360 мест и садик на 120 детей

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21 сентября, 2020. Понедельник 19:04
В с.Баршамай Кайтагского района строятся школа на 360 мест и садик на 120 детей

В данный момент в Дагестане в скором темпе ведут строительство социальных объектов как в рамках федеральных, так и республиканских программ.

В с.Баршамай Кайтагского района строятся школа на 360 мест и садик на 120 детей
Общество

В селе Баршамай, где живет примерно 3000 человек, с 2020 года идет строительство школы на 360 ученических мест. Подробнее можно прочитать тут.

 

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