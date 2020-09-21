За весь период эпидемии в Дагестане выявили 12685 случаев заражения, 10891 вылечились, 552 человек скончались.
В Дагестане за сутки выявили 85 новых случаев заражения коронавирусом
- Автор Мадина
- 21 сентября, 2020. Понедельник 15:21
В Дагестане за последние сутки обнаружили 85 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
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