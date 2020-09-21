«Римфорс» уже начал свой переход с Балтийского моря. В общем с текущей осени на Каспии будут вести промысел 22 судна. На большее число рыбный порт не рассчитан. Таким образом рыбопромысловый флот Дагестана можно считать полностью восстановленным. В ведомстве подчеркнули, что все мероприятия проведены только лишь за счет частных инвестиций без использования бюджета региона. Вся выловленная килька будет перерабатываться на территории Дагестана. Подробнее можно прочитать тут.
Рыбопромысловый флот Дагестана пополнится еще одним судном
- Автор Мадина
- 21 сентября, 2020. Понедельник 15:14
Построенное в Норвегии и купленное республиканской организацией ООО «За Родину – Каспий» судно «Римфорс» будет вести промысел кильки на Каспии уже в октябре, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Минприроды региона.
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