Рыбопромысловый флот Дагестана пополнится еще одним судном

Построенное в Норвегии и купленное республиканской организацией ООО «За Родину – Каспий» судно «Римфорс» будет вести промысел кильки на Каспии уже в октябре, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Минприроды региона.

«Римфорс» уже начал свой переход с Балтийского моря. В общем с текущей осени на Каспии будут вести промысел 22 судна. На большее число рыбный порт не рассчитан. Таким образом рыбопромысловый флот Дагестана можно считать полностью восстановленным. В ведомстве подчеркнули, что все мероприятия проведены только лишь за счет частных инвестиций без использования бюджета региона. Вся выловленная килька будет перерабатываться на территории Дагестана. Подробнее можно прочитать тут.