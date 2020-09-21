ЗАМАНА - Рестораны Махачкалы проинспектировали на исполнение санитарно-эпидемиологических требований

Рестораны Махачкалы проинспектировали на исполнение санитарно-эпидемиологических требований

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21 сентября, 2020. Понедельник 15:07
Рестораны Махачкалы проинспектировали на исполнение санитарно-эпидемиологических требований

Правительственная комиссия проверила следуют ли правилам санитарии рестораны и кафе Махачкалы, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Минпромторга региона.

Рестораны Махачкалы проинспектировали на исполнение санитарно-эпидемиологических требований
Общество

Проверка шла по инициативе властей Дагестана в целях защиты населения от коронавирусной эпидемии. Проверены были около 20 ресторанов города. Был осуществлен не только обход, но и проведена беседа в Ассоциации с главами 45 ресторанов. Подробнее можно прочитать тут.

 

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