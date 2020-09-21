Рестораны Махачкалы проинспектировали на исполнение санитарно-эпидемиологических требований

Проверка шла по инициативе властей Дагестана в целях защиты населения от коронавирусной эпидемии. Проверены были около 20 ресторанов города. Был осуществлен не только обход, но и проведена беседа в Ассоциации с главами 45 ресторанов. Подробнее можно прочитать тут.