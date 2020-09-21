ЗАМАНА - В мэрии Махачкалы прошла встреча с руководством банкетных залов

В мэрии Махачкалы прошла встреча с руководством банкетных залов

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21 сентября, 2020. Понедельник 14:54
В мэрии Махачкалы прошла встреча с руководством банкетных залов

Первый заместитель руководителя Махачкалы Салимхан Ахмедов поговорил с владельцами махачкалинских банкетных залов. Как пишет пресс-служба городской администрации, на встрече была обсуждена тема предотвращения распространения коронавируса в регионе.

В мэрии Махачкалы прошла встреча с руководством банкетных залов
Общество

На собрании Ахмедов отметил, что именно банкетные залы в данный момент являются основной причиной распространения коронавируса. По информации республиканского управления Роспотребнадзора, примерно 80% всех заразившихся бывали в местах массового скопления людей – свадьбы и похороны, отметил первый заместитель мэра Махачкалы.

Как заметил Ахмедов, этот фактор кладет большую ответственность на деятельность банкетных залов, которые должны следовать всем требованиям и правилам Роспотребнадзора. Первый заместитель главы Махачкалы отметил, что для этого необходимо заключить соответствующий меморандум.

 

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