Сергей Кириенко и его супруга во время визита посетили Джума-мечеть Дербента, где они посмотрели коллекцию древних самоваров. Далее гости сделали фото с мэром Дербента Хизри Абакаровым и ахундом Джума-мечети Хаджи Сеидхашимом Миртеибовым.
Сергей Кириенко с супругой посетили дербентскую Джума-мечеть
- Автор Мадина
- 21 сентября, 2020. Понедельник 14:50
Первый заместитель главы Администрации президента РФ Сергей Кириенко и его жена приехали в Дербент с частным визитом, пишет главред издания «АиФ. Дагестан» Вефадер Меликов.
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