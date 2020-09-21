ЗАМАНА - Сергей Кириенко с супругой посетили дербентскую Джума-мечеть

Сергей Кириенко с супругой посетили дербентскую Джума-мечеть

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21 сентября, 2020. Понедельник 14:50
Сергей Кириенко с супругой посетили дербентскую Джума-мечеть

Первый заместитель главы Администрации президента РФ Сергей Кириенко и его жена приехали в Дербент с частным визитом, пишет главред  издания «АиФ. Дагестан» Вефадер Меликов.

Сергей Кириенко с супругой посетили дербентскую Джума-мечеть
Общество

Сергей Кириенко и его супруга во время визита посетили Джума-мечеть Дербента, где они посмотрели коллекцию древних самоваров. Далее гости сделали фото с мэром Дербента Хизри Абакаровым и ахундом Джума-мечети Хаджи Сеидхашимом Миртеибовым.

 

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взяты из открытых источников
 

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