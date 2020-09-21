Настольные игры на языках народов Дагестана

Идея создать что-то подобное, витала давно в моей голове. И вот, спустя некоторое время, я созрел и решился сделать первый, самый тяжёлый шаг.

Самое сложное на мой взгляд, было найти хорошую художницу, так как нужно было воссоздать атмосферу и повторить стиль нашего многонационального Дагестана. В итоге, такой человек был найден и мы приступили к работе.

Благодаря интернету, нам удалось найти реальные костюмы, что позволило нарисовать детей в национальных костюмах для игры Элиас. Затем, при помощи всё той же глобальной сети, мы нашли множество образцов Даргинский (Кайтагской) вышивки и воссоздали ковёр, оно же игровое поле для нашей настольной игры. Как вы уже поняли, для первого опыта в этом проекте, был выбран Даргинский народ. После чего, мы начали рисовать Аварцев, а затем и Лезгин. Таким образом, в скором времени планируется создать настольные игры на всех языках народов Дагестана.

Если спросите о том, для чего это всё нужно и какие проблемы решает данный проект, то могу сказать, что этот проект с играми на национальных языках, частично, решает самую важную и актуальную на сегодня проблему, это проблема нежелания молодежью изучать свой родной язык.

Проблема заключается в том, что методика, которую сегодня предлагают учебные заведения, устарела и совершенно не пользуется спросом. Школьные учебники уже давно не актуальны, как бы прискорбно это не звучало. На мой взгляд, детям будет куда интереснее изучать свой родной язык в игровой форме, таким новым и интересным образом. Именно поэтому, мною были выбраны для перевода самые популярные и известные игры.

На сегодняшний день, есть уже первые плоды. В продаже уже имеется игра на Даргинском языке, отправляется на печать Элиас на Аварском языке и рисуется на Лезгинском.

В планах, перевести все популярные игры на все языки народов Дагестана, чтобы изучение языков стало доступным и интересным.

Играть в Элиас могут как дети, так и взрослые. В ней насчитывается 50 игральных карт, в каждой из которых, написано по 8 слов с переводом, что позволит подсмотреть значение слов, в случае незнания. Это сделано специально, чтобы игрокам было легко обтяснять слова, а так же учить их.

Так же в упаковке есть игровое поле, фишки для команд, песочные часы для засекания времени и инструкция.