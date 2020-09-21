Для граждан этих стран отменяются введенные на въезд в РФ из-за коронавирусной эпидемии ограничения. Граждане РФ также смогут беспрепятственно попасть самолетом в любую из этих стран. Полеты будут проходить раз в неделю. В Минск, Бишкек и Нур-Султан полеты начнутся сегодня, 21 сентября, а в Сеул – 27 сентября.