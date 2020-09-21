ЗАМАНА - Снят запрет на въезд авиатранспортом в Россию для граждан ряда стран

Снят запрет на въезд авиатранспортом в Россию для граждан ряда стран

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21 сентября, 2020. Понедельник 09:14
Снят запрет на въезд авиатранспортом в Россию для граждан ряда стран
Российская Федерация начнет полеты в Беларусь, Киргизию, Казахстан и Южную Корею. Такой указ был утвержден правительством.
Снят запрет на въезд авиатранспортом в Россию для граждан ряда стран
Общество
Для граждан этих стран отменяются введенные на въезд в РФ из-за коронавирусной эпидемии ограничения. Граждане РФ также смогут беспрепятственно попасть самолетом в любую из этих стран. Полеты будут проходить раз в неделю. В Минск, Бишкек и Нур-Султан полеты начнутся сегодня, 21 сентября, а в Сеул – 27 сентября.

 

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