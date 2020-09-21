Открытие двух мемориальных досок ветеранам ВОВ состоялось в Дербенте

Мустафа имел звание офицера, а Хорольц — звание полного кавалера ордена Славы и почётного жителя Дербента. В 2006 году в честь Хорольца в Дербенте назвали улицу и разместили мемориальную доску. Открытие мемориалов прошло по Всероссийскому проекту «Улицы в лицах», а также по проекту ведомства национальной политики региона «Вахта Героев».