ЗАМАНА - Открытие двух мемориальных досок ветеранам ВОВ состоялось в Дербенте

Открытие двух мемориальных досок ветеранам ВОВ состоялось в Дербенте

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21 сентября, 2020. Понедельник 09:01
Открытие двух мемориальных досок ветеранам ВОВ состоялось в Дербенте

В Дербенте прошло праздничное открытие двух мемориальных досок, посвященных участникам Великой Отечественной войны- Мустафе Набиеву и Якову Хорольцу.

Открытие двух мемориальных досок ветеранам ВОВ состоялось в Дербенте
Общество

Мустафа имел звание офицера, а Хорольц —  звание полного кавалера ордена Славы и почётного жителя Дербента. В 2006 году в честь Хорольца в Дербенте назвали улицу и разместили мемориальную доску. Открытие мемориалов прошло по Всероссийскому проекту «Улицы в лицах», а также по проекту ведомства национальной политики региона «Вахта Героев».

 

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