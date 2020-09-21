Мустафа имел звание офицера, а Хорольц — звание полного кавалера ордена Славы и почётного жителя Дербента. В 2006 году в честь Хорольца в Дербенте назвали улицу и разместили мемориальную доску. Открытие мемориалов прошло по Всероссийскому проекту «Улицы в лицах», а также по проекту ведомства национальной политики региона «Вахта Героев».
Открытие двух мемориальных досок ветеранам ВОВ состоялось в Дербенте
- Автор Мадина
- 21 сентября, 2020. Понедельник 09:01
В Дербенте прошло праздничное открытие двух мемориальных досок, посвященных участникам Великой Отечественной войны- Мустафе Набиеву и Якову Хорольцу.
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