Пчелы оказались способны к дрессировке

У аргентинских ученых, знавших, что ароматизированная подкормка влияет на предпочтение пчел, получилось надрессировать их, благодаря чему они смогли увеличить урожай на больше чем 50%.

Аргентинцы создали ферменты, которые умеют воссоздавать запах подсолнуха, лакомый для пчел. Они добавили искусственный ароматизатор в еду для них.

За счет этого пчелы опыляли только это растение. В итоге урожай на ближайших полях увеличился на 29−50%.

В данный момент специалисты из Аргентины планируют продолжить эксперименты с ароматизированной подкормкой, которая влияет на предпочтения пчел: они будут учить пчел опылять и другие растения.