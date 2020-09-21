Пчелы оказались способны к дрессировке
- Автор Мадина
- 21 сентября, 2020. Понедельник 08:53
У аргентинских ученых, знавших, что ароматизированная подкормка влияет на предпочтение пчел, получилось надрессировать их, благодаря чему они смогли увеличить урожай на больше чем 50%.
Аргентинцы создали ферменты, которые умеют воссоздавать запах подсолнуха, лакомый для пчел. Они добавили искусственный ароматизатор в еду для них.
За счет этого пчелы опыляли только это растение. В итоге урожай на ближайших полях увеличился на 29−50%.
В данный момент специалисты из Аргентины планируют продолжить эксперименты с ароматизированной подкормкой, которая влияет на предпочтения пчел: они будут учить пчел опылять и другие растения.
Последнее от Мадина
- В Общественной палате РД рассмотрят причины обмеления озера Ак-гель и пути решения проблемы
- У внутренних часов мозга обнаружили «секундную стрелку»
- Россияне смогут увидеть МКС в ночном небе
- Дагестанские студенты смогут проходить практику у крупных застройщиков
- Евгений Папунаишвили постриг овец и станцевал в Дагестане