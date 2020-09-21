У внутренних часов мозга обнаружили «секундную стрелку»

Как пишет ToDay News Ufa, исследователям давно известно о «внутренних часах», но дабы управлять, например, моторными функциями, нужен внутренний «секундомер». Объяснение получилось найти. Они провели опыт на мышах: их с помощью отверстия в клетке кормили, но сначала мыши чувствовали 2 аромата – за 3 секунды и за 6 секунд перед подачей. Чувствуя первый аромат, грызуны начинали облизывать отверстие, но при втором они переставали это делать. Ученые поняли, что мозг умеет отмерять промежутки времени с помощью последовательной активации нейронов. Отрезок времени измеряется в зависимости от активной клетки в данную минуту.