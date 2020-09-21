ЗАМАНА - Россияне смогут увидеть МКС в ночном небе

Россияне смогут увидеть МКС в ночном небе

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21 сентября, 2020. Понедельник 02:41
Россияне смогут увидеть МКС в ночном небе

Граждане России смогут проследить за пролетом Международной космической станции (МКС) в ночном небе ежедневно с 20 сентября по 10 октября, пишет "Лента.ру", ссылаясь на представителей государственной корпорации «Роскосмос» в Telegram-канале.

Россияне смогут увидеть МКС в ночном небе
Общество

Пролетающая МКС с Земли будет похожа на звезду, по яркости схожую с Венерой. Ежедневно в течение нескольких минут она будет пролетать с юго-запада на юго-восток. Дабы определить время, когда можно найти на небе МКС, в "Роскосмос" представили графики «высоких» пролетов станции.

 

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