Россияне смогут увидеть МКС в ночном небе

Граждане России смогут проследить за пролетом Международной космической станции (МКС) в ночном небе ежедневно с 20 сентября по 10 октября, пишет "Лента.ру", ссылаясь на представителей государственной корпорации «Роскосмос» в Telegram-канале.

Пролетающая МКС с Земли будет похожа на звезду, по яркости схожую с Венерой. Ежедневно в течение нескольких минут она будет пролетать с юго-запада на юго-восток. Дабы определить время, когда можно найти на небе МКС, в "Роскосмос" представили графики «высоких» пролетов станции.