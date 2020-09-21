Это заметно поможет строительной области Дагестана перейти на ступень выше по уровню развитости.
Как заметили авторы проекта, в данный момент Дагестану не хватает больше 9 тысяч сотрудников со средним специальным образованием.
Опыт деятельности с крупными строительными компаниями поможет реализоваться дагестанским студентам, пишет сайт «zoritabasarana.ru».
Это заметно поможет строительной области Дагестана перейти на ступень выше по уровню развитости.
Как заметили авторы проекта, в данный момент Дагестану не хватает больше 9 тысяч сотрудников со средним специальным образованием.
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