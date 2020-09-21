ЗАМАНА - Дагестанские студенты смогут проходить практику у крупных застройщиков

Дагестанские студенты смогут проходить практику у крупных застройщиков

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21 сентября, 2020. Понедельник 02:37
Дагестанские студенты смогут проходить практику у крупных застройщиков

Опыт деятельности с крупными строительными компаниями поможет реализоваться дагестанским студентам, пишет сайт «zoritabasarana.ru».

Дагестанские студенты смогут проходить практику у крупных застройщиков
Общество

Это заметно поможет строительной области Дагестана перейти на ступень выше по уровню развитости.

Как заметили авторы проекта, в данный момент Дагестану не хватает больше 9 тысяч сотрудников со средним специальным образованием.

 

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