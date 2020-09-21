Дагестанские студенты смогут проходить практику у крупных застройщиков

Это заметно поможет строительной области Дагестана перейти на ступень выше по уровню развитости.

Как заметили авторы проекта, в данный момент Дагестану не хватает больше 9 тысяч сотрудников со средним специальным образованием.