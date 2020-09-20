Глава поздравил дагестанцев с победой и пожелал им удачи в будущем, выразив надежду на совместную работу на благо Дагестана. Подробнее можно прочитать тут.
Владимир Васильев наградил Почётными грамотами республики дагестанцев-победителей конкурса «Лидеры России»
- Автор Мадина
- 20 сентября, 2020. Воскресенье 00:37
Руководитель Дагестана Владимир Васильев в пятницу, 18 сентября, провел встречу с дагестанцами-победителями Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России – 2020».
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