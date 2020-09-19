В общем за время эпидемии выявили 12 514 случаев заражения, 10 744 вылечились, 543 пациента скончались.
В Дагестане за последние сутки выявили 85 новых случаев заражения коронавирусом
- Автор Мадина
- 19 сентября, 2020. Суббота 13:06
В Дагестане за последние 24 часа выявили 85 новых случаев заражения коронавирусом, пишет оперативный штаб.
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