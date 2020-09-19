ЗАМАНА - Путепровод на северном въезде в Махачкалу собираются сдать в ноябре

Путепровод на северном въезде в Махачкалу собираются сдать в ноябре

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19 сентября, 2020. Суббота 13:02
Путепровод на северном въезде в Махачкалу собираются сдать в ноябре

В конце ноября 2020 года запланировано сдать путепровод на северном въезде в Махачкалу. Это гарантирует генеральный подрядчик объекта спикеру НС Дагестана Хизри Шихсаидову. 

Путепровод на северном въезде в Махачкалу собираются сдать в ноябре
Общество

 Нужно заметить, что накануне председатель Народного собрания приехал с визитом на строящийся объект. Он был разочарован затянувшимся строительством. Строителям осталось достроить примерно 120 метров. Закончить строительство и сдать объект в работу не получалось из-за появившихся споров подрядчика с районным руководством в связи с самовольной постройкой моста.

 

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