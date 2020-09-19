ЗАМАНА - Тамерлан Магомедов стал главным редактором газеты «Махачкалинские известия».

Тамерлан Магомедов стал главным редактором газеты «Махачкалинские известия».

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19 сентября, 2020. Суббота 12:50
Тамерлан Магомедов стал главным редактором газеты «Махачкалинские известия». Тамерлан Магомедов стал главным редактором газеты «Махачкалинские известия».

Тамерлан Магомедов назначен исполняющим обязанности главного редактора газеты «Махачкалинские известия».

Тамерлан Магомедов стал главным редактором газеты «Махачкалинские известия».
Общество

Уточняют, что главный редактор «МК в Дагестане» Арсен Набиев назначен на должность советника министра - пресс-секретаря Министерства энергетики региона.

 

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ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
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взяты из открытых источников
 

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