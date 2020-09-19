Уточняют, что главный редактор «МК в Дагестане» Арсен Набиев назначен на должность советника министра - пресс-секретаря Министерства энергетики региона.
Тамерлан Магомедов стал главным редактором газеты «Махачкалинские известия».
- Автор Мадина
- 19 сентября, 2020. Суббота 12:50
Тамерлан Магомедов назначен исполняющим обязанности главного редактора газеты «Махачкалинские известия».
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