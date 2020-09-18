Главной темой встречи стали достижения показателей. Подробнее можно прочитать тут.
Артём Здунов и Илья Гудков обсудили комплексную систему по обращению с ТКО в Дагестане
- Автор Мадина
- 18 сентября, 2020. Пятница 16:24
Сегодня, 18 сентября, премьер-министр региона Артём Здунов с участием генерального директора ППК «Российский экологический оператор» Ильи Гудкова в формате ВКС поговорил на тему процесса реализации федерального проекта «Комплексная система по обращению с ТКО», развитие инвестиционных проектов на территории Дагестана и внедрение раздельного сбора отходов.
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