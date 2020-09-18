Глава Минпромторга Батыр Эмеев посетил площадку индустриального парка «Промпарк «Дагдизель»
- Автор Мадина
- 18 сентября, 2020. Пятница 16:19
Руководитель Минпромторга Дагестана Батыр Эмеев совместно с гендиректором АО «Завод Дагдизель» Владимиром Дудчаком посетили площадку индустриального парка «Промпарк «Дагдизель», пишет РИА "Дагестан" ссылаясь на пресс-службу ведомства.
Уточняют, что Батыр Эмеев проверил процесс проведения работ по подготовке территории промпарка к страту реализации инвестиционных проектов, которые попали на территорию резидентов. Подробнее можно прочитать тут.
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