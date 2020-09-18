ЗАМАНА - Глава Минпромторга Батыр Эмеев посетил площадку индустриального парка «Промпарк «Дагдизель»

Глава Минпромторга Батыр Эмеев посетил площадку индустриального парка «Промпарк «Дагдизель»

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18 сентября, 2020. Пятница 16:19
Глава Минпромторга Батыр Эмеев посетил площадку индустриального парка «Промпарк «Дагдизель»

Руководитель Минпромторга Дагестана Батыр Эмеев совместно с гендиректором АО «Завод Дагдизель» Владимиром Дудчаком посетили площадку индустриального парка «Промпарк «Дагдизель», пишет РИА "Дагестан" ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Глава Минпромторга Батыр Эмеев посетил площадку индустриального парка «Промпарк «Дагдизель»
Общество

Уточняют, что Батыр Эмеев проверил процесс проведения работ по подготовке территории промпарка к страту реализации инвестиционных проектов, которые попали на территорию резидентов.  Подробнее можно прочитать тут.

 

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