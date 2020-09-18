Всего за время эпидемии было выявлено 12429 заражений, 10669 вылечились, 538 скончались.
В Дагестане за последние сутки выявили 84 новых случаев заражения коронавирусом
- Автор Мадина
- 18 сентября, 2020. Пятница 13:28
В Дагестане за прошедшие сутки выявили 84 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
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