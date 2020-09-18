Глава Дагестана поприветствовал участников мероприятия и поздравил их с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Подробнее можно прочитать тут.
Владимир Васильев встретился с участниками всероссийской патриотической акции «Вахта Героев Отечества»
- Автор Мадина
- 18 сентября, 2020. Пятница 13:21
Важность патриотического воспитания молодого поколения на примере героических поступков старших поколений обсудили вчера, 17 сентября, на встрече лидера РД Владимира Васильева с участниками всероссийской патриотической акции «Вахта Героев Отечества».
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