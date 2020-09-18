ЗАМАНА - Победители медиа конкурса «PROдвижение» получат 250 тысяч рублей от Минмолодежи РД

Победители медиа конкурса «PROдвижение» получат 250 тысяч рублей от Минмолодежи РД

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18 сентября, 2020. Пятница 13:18
Победители медиа конкурса «PROдвижение» получат 250 тысяч рублей от Минмолодежи РД

Представители министерства по делам молодежи РД рассказали об организации регионального конкурса «PROдвижение», который направлен на развитие и популяризацию работы молодежных медиа.

Победители медиа конкурса «PROдвижение» получат 250 тысяч рублей от Минмолодежи РД
Общество

Конкурс будет идти в два этапа (заочный и очный) по 4-м номинациям: молодежный медиапроект, крупный материал, новые медиа и самый лучший сюжет о молодежном мероприятии. Подробнее можно прочитать тут.

 

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