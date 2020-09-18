Представители министерства по делам молодежи РД рассказали об организации регионального конкурса «PROдвижение», который направлен на развитие и популяризацию работы молодежных медиа.

Конкурс будет идти в два этапа (заочный и очный) по 4-м номинациям: молодежный медиапроект, крупный материал, новые медиа и самый лучший сюжет о молодежном мероприятии. Подробнее можно прочитать тут.