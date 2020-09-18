Победители медиа конкурса «PROдвижение» получат 250 тысяч рублей от Минмолодежи РД
- Автор Мадина
- 18 сентября, 2020. Пятница 13:18
Представители министерства по делам молодежи РД рассказали об организации регионального конкурса «PROдвижение», который направлен на развитие и популяризацию работы молодежных медиа.
Конкурс будет идти в два этапа (заочный и очный) по 4-м номинациям: молодежный медиапроект, крупный материал, новые медиа и самый лучший сюжет о молодежном мероприятии. Подробнее можно прочитать тут.
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