В Казбековском районе проконтролировали выполнение требований Роспотребнадзора на транспорте
- Автор Мадина
- 18 сентября, 2020. Пятница 13:15
Руководство Казбековского района контролирует соблюдение режима ношения масок и иных санитарно-эпидемиологических правил в общественном транспорте.
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